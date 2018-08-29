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Топилин назвал главную цель пенсионных изменений
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Топилин назвал главную цель пенсионных изменений 

Деловая газета «Взгляд» 48 минут назад
Фото: РИА Новости
Ключевая установка и цель всех пенсионных изменений заключается в создании устойчивой пенсионной системы, заявил министр труда и соцзащиты Максим Топилин.
«Ключевой установкой, основной целью всех преобразований, которые сейчас предстоят, является устойчивость пенсионной системы, чтобы пенсии в последующем, и не только в последующем — а начиная уже с 1 января 2019 года — начали расти. Расти не просто, как они росли в предыдущие годы, я напомню, что повышение пенсий происходило каждый год, но это было незначительное повышение пенсий», — передает РИА «Новости» слова Топилина в программе «Время покажет» на «Первом канале».
Министр отметил, что поставленной задачей является повышение пенсий со значительным опережением инфляции.
«Если вы обратили внимание, была названа цифра президентом следующий год — это увлечение пенсий неработающим пенсионерам — 7%, это в два раза выше, чем инфляция, которая пока прогнозируется 3,5%. На протяжении российской истории такого не было никогда, то есть задача заключается в том, чтобы не только осуществить какие-то мероприятия, но создать устойчивую пенсионную систему, страховую пенсионную систему, и президент Владимир Владимирович Путин обратил на это особое внимание», — сказал он.
Топилин отметил, что для создания устойчивой пенсионной системы важны демографический баланс и баланс тех, кто работает и тех, кто получает пенсии.
Напомним, ранее в среду в ходе телеобращения к гражданам, посвященного пенсионным изменениям, президент России Владимир Путин объяснил необходимость и актуальность пенсионных изменения.
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