Топилин назвал главную цель пенсионных изменений

Ключевая установка и цель всех пенсионных изменений заключается в создании устойчивой пенсионной системы, заявил министр труда и соцзащиты Максим Топилин

«Ключевой установкой, основной целью всех преобразований, которые сейчас предстоят, является устойчивость пенсионной системы, чтобы пенсии в последующем, и не только в последующем — а начиная уже с 1 января 2019 года — начали расти. Расти не просто, как они росли в предыдущие годы, я напомню, что повышение пенсий происходило каждый год, но это было незначительное повышение пенсий», — передает РИА «Новости» слова Топилина в программе «Время покажет» на «Первом канале».

Министр отметил, что поставленной задачей является повышение пенсий со значительным опережением инфляции.

«Если вы обратили внимание, была названа цифра президентом следующий год — это увлечение пенсий неработающим пенсионерам — 7%, это в два раза выше, чем инфляция, которая пока прогнозируется 3,5%. На протяжении российской истории такого не было никогда, то есть задача заключается в том, чтобы не только осуществить какие-то мероприятия, но создать устойчивую пенсионную систему, страховую пенсионную систему, и президент Владимир Владимирович Путин обратил на это особое внимание», — сказал он.

Топилин отметил, что для создания устойчивой пенсионной системы важны демографический баланс и баланс тех, кто работает и тех, кто получает пенсии.

Напомним, ранее в среду в ходе телеобращения к гражданам, посвященного пенсионным изменениям, президент России Владимир Путин объяснил необходимость и актуальность пенсионных изменения.