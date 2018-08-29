Матвиенко прокомментировала обращение Путина к россиянам

Матвиенко поддержала предложения президента по изменению пенсионной системы

"Больше всего порадовалась за то — и это звучало на всех площадках, — что президент предложил женщинам снизить пенсионный возраст с 63 до 60 лет. Это справедливо, это оправданно", — сказала Матвиенко в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

"И что многодетные мамы в зависимости от количества детей получат право досрочного выхода на пенсию. [Они], конечно же, заслуживают досрочного выхода на пенсию", — продолжила она.

Спикер СФ напомнила, что в ходе обсуждения параметров новой пенсионной системы остро звучала тема выхода на пенсию малочисленных народов Севера.

"Действительно, это проблема. И то, что президент сказал, что нужно сохранить льготы для досрочного выхода [на пенсию для этой категории граждан], я это категорически поддерживаю", — отметила Матвиенко.

Также сенатор добавила, что бурные дискуссии звучали и по вопросу льгот для жителей села, где "уровень и продолжительность жизни, к сожалению, несколько ниже, чем в крупных городах".

"То, что предложено ввести льготы, специальные доплаты к пенсиям, которые уже обсуждались много лет, в размере 25%, конечно, серьезная система поддержки", — сказала председатель верхней палаты парламента.

Переходный период

Матвиенко отметила, что предложенный Путиным комплекс мер по изменению пенсионной системы позволит сделать переходный период менее болезненным.

"Это обращение — система мер, это программа мер для смягчения переходного периода, для того, чтобы сделать эти изменения менее болезненными и обеспечить социальные гарантии людям предпенсионного, пенсионного возраста", — сказала спикер Совфеда. "Сейчас, с учетом предложенных президентом мер, это не будет шоковой терапией, это будет длительный переходный период", — заверила она, подчеркнув, что в случае промедления "принимать меры пришлось бы в жесткой форме". "Вот тогда это было бы очень больно для общества, очень больно для граждан", — убеждена спикер.

По ее словам, выступление Путина стало "реакцией на запрос общества, реакцией на те разумные предложения, которые были высказаны" в ходе обсуждения законопроекта о пенсионных изменениях, ни один важный аспект дискуссии не остался без внимания.

В своем телеобращении в среду Путин предложил установить возраст выхода на пенсию для женщин на уровне 60 лет, для мужчин — на уровне 65 лет. Кроме того, он предложил повысить с 2019 года пособие по безработице для лиц предпенсионного возраста в два раза, ввести льготный режим выхода на пенсию в 50-57 лет для многодетных матерей, а также выступил за сохранение льгот по налогам на землю и недвижимость для граждан на уровне нынешнего возраста выхода на пенсию. Также, по его словам, повышение пенсионного возраста не должно касаться работников вредных производств и коренных народов Севера.