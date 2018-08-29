Субсидии падают, премии банкиров растут

Соответствующее решение принято в ходе заседания правительства 29 августа, передают Українські Новини.

В постановлении отмечается, что до 30 апреля 2019 года максимально допустимый размер базового годового вознаграждения оплаты услуг члена наблюдательного совета банка, который выведен с рынка при участии государства, увеличивается не более чем на 37% максимально допустимого размера базового годового вознаграждения оплаты услуг члена набсовета учреждения, чистый годовой доход которого, по данным последней финотчетности, или общие доходы которого превышают 31,6 млрд гривен.

На данный момент предельный базовый уровень годового оклада обществ с соответствующим оборотом установлен на уровне 6,3 млн гривен.

В пояснительной записке к постановлению отмечается, что состав набсовета Приватбанка сформирован 20 декабря 2016 года при поддержке независимой рекрутинговой компании с мировым уровнем и международных партнеров.

В состав набсовета Приватбанка вошли банкиры и профессионалы в сфере финансов мирового уровня.

Напомним, что госбюджет Украины на 2018 год был выполнен с дефицитом на уровне 13,3 млрд гривен против 27 млрд профицита за тот же самый период предыдущего года. Для латания бюджетных дыр на Украине предпочитают отбирать льготы у наименее защищенных слоев населения, как это было с людьми, обладающими званием «Почетный железнодорожник». Также шла речь о том, что стоящих на учете в центрах занятости безработных, которые будут слишком долго выбирать среди предложенных вакансий, будут намеренно снимать с учета, лишать пособия по безработице и субсидий.

Также, по данным Госстата, объем субсидий в январе-июне 2018 составил 667,3 млн гривен (1 668 млрд рублей), что в 4,1 раза (или на 2,7 млрд гривен — 6,75 млрд рублей) ниже аналогичного периода 2017 года. С начала 2018 года субсидии назначили двум миллионам домохозяйств, что на 44% меньше, чем за аналогичный период 2017 года. Также и средний размер субсидии в июне 2018 года сократился на 38,9% по сравнению с 2017 годом, и составил 100,7 грн.