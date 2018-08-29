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В России ускорилась инфляция
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В России ускорилась инфляция 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
После того, как инфляция до 13 августа была нулевой, она ускорилась до 0,1%, потребительские цены увеличились на 2,4%.
За неделю с 21 по 27 августа выросли цены на свинину и пшено (выше на 1,2%), куриные яйца (0,5%), говядину, баранину, курицу, мясные консервы, подсолнечное масло, ржаной хлеб, макароны и соль (0,2 — 0,3%).
В то же время снизились цены на некоторые овощи: морковь подешевела на 7,3%, картофель — на 5%, лук — на 2,6%.
Практически не изменились цены на бензин и дизельное топливо, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Росстат.
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