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Голикова пообещала существенную индексацию пенсий
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Голикова: пенсия будет индексироваться выше инфляции и после 2024 года 

ТАСС + ещё 41 15 минут назад
Пенсия будет индексироваться выше уровня инфляции и после 2024 года. Об этом заявила в среду вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова в эфире телеканала "Россия 1".
"Мы можем гарантировать, что пенсия и после 2024 года будет индексироваться выше инфляции и обеспечивать прирост доходов граждан", — сказала Голикова.
29 августа 2018 года президент России Владимир Путин в своем телеообращении предложил внести корректировки в законопроект о пенсионных изменениях: установить возраст выхода на пенсию для женщин на уровне 60 лет, для мужчин — на уровне 65 лет. При этом он отметил необходимость введения ответственности работодателя, вплоть до уголовной, за безосновательное увольнение или отказ в приеме на работу лиц предпенсионного возраста.
Кроме того, президент предложил повысить с 2019 года пособие по безработице для лиц предпенсионного возраста в два раза, ввести льготный режим выхода на пенсию в 50-57 лет для многодетных матерей, а также выступил за сохранение льгот по налогам на землю и недвижимость для граждан с нынешнего возраста выхода на пенсию.
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