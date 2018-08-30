Голикова пообещала существенную индексацию пенсий

Голикова: пенсия будет индексироваться выше инфляции и после 2024 года

Пенсия будет индексироваться выше уровня инфляции и после 2024 года. Об этом заявила в среду вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова в эфире телеканала "Россия 1".

"Мы можем гарантировать, что пенсия и после 2024 года будет индексироваться выше инфляции и обеспечивать прирост доходов граждан", — сказала Голикова.

29 августа 2018 года президент России Владимир Путин в своем телеообращении предложил внести корректировки в законопроект о пенсионных изменениях: установить возраст выхода на пенсию для женщин на уровне 60 лет, для мужчин — на уровне 65 лет. При этом он отметил необходимость введения ответственности работодателя, вплоть до уголовной, за безосновательное увольнение или отказ в приеме на работу лиц предпенсионного возраста.

Кроме того, президент предложил повысить с 2019 года пособие по безработице для лиц предпенсионного возраста в два раза, ввести льготный режим выхода на пенсию в 50-57 лет для многодетных матерей, а также выступил за сохранение льгот по налогам на землю и недвижимость для граждан с нынешнего возраста выхода на пенсию.