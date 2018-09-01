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Названа цена досрочной пенсии многодетных матерей
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Названа стоимость досрочного выхода на пенсию многодетных матерей 

Lenta.ru + ещё 66 1 час назад
Вице-премьер России Татьяна Голикова озвучила сумму, которая будет потрачена на реализацию предложения о досрочном выходе на пенсию многодетных матерей. Об этом стало известно «Коммерсанту».
По ее словам, предложения президента России Владимира Путина о сокращении пенсионного возраста для матерей с тремя и более детьми обойдутся правительству в 845 миллиардов рублей. Голикова отметила, что в ближайшие пять лет численность многодетных матерей, вышедших на пенсию досрочно, составит 127 тысяч человек, а позднее вырастет до двух с половиной миллионов человек.
«Соответственно, у нас возрастают и расходы по этим мерам. В этом периоде, когда мы говорим о шести годах, это 29,5 миллиардов рублей, а за границами 2024 года, до 2035 года включительно, эти цифры уже оцениваются в 815 миллиардов рублей», — отметила вице-премьер.
Норма для матерей, имеющих пять детей, останется на дореформенном уровне, и они смогут выйти на пенсию в 50 лет.
29 августа президент РФ объявил о смягчении предложенной правительством пенсионной реформы. В телеобращении к гражданам российский лидер сообщил, что власти намерены снизить выход на пенсию для женщин с 63 лет, как было в изначальном проекте, до 60 лет в новой версии. Также он предложил россиянам, которые должны были выйти на пенсию в ближайшие два года воспользоваться этим правом на полгода раньше нового срока. Глава государства отметил, что особая льгота должна быть и у многодетных матерей: возраст выхода на пенсию будет сокращен до пяти лет в зависимости от числа детей. Расходы на повышение пенсионного возраста для женщин до 60 лет вместо 63-х обойдется бюджету в 3,2 триллиона рублей
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