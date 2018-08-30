Раскрыта «цена» предложений Путина по пенсиям

Голикова оценила стоимость предложений Путина по пенсиям

Предложенный Владимиром Путиным пересмотр увеличения возраста выхода на пенсию для женщин с 63 до 60 лет обойдется в 3,2 триллиона рублей, заявила в эфире телеканала "Россия 1" вице-премьер Татьяна Голикова

По ее словам, "был спор" о более справедливом отношении к женщине с учетом того, что, как исторически сложилось, женщина в СССР и России "несет большее обременение при воспитании детей".

Такое изменение предполагаемой планки повышения, по словам вице-премьера, затронет 2,4 миллиона женщин.

При этом, как рассказала Голикова, установление нормы о досрочном выходе на пенсию по стажу обойдется бюджету за шесть лет в 57,4 миллиарда рублей.

По словам вице-премьера, кабмин предложит стратегию достижения размера пенсии не менее 40% от заработка с учетом новых параметров, которые внес ранее Путин.

Кроме того, комментируя заявление президента о зданиях Пенсионного фонда России , Голикова отметила, что около трех лет назад были определены четкие нормативы стоимости жилья для строительства зданий и клиентских служб ПФР.

Она пояснила, что здания фонда были заложены и строились при предыдущем его руководстве. В 2015 году президент дал поручение правительству, "чтобы были установлены четкие нормативы стоимости жилья для строительства зданий и клиентских служб Пенсионного фонда", и это было реализовано в ноябре того же года. В настоящее время у ПФР два строительства — двух клиентских служб в Крыму и Москве на общую сумму 486 миллионов рублей.

Обращение президента

Путин в среду выступил с получасовым обращением к россиянам, заявив, что главная цель изменений — стабильность и устойчивость пенсионной системы. По его словам, откладывать изменения больше нельзя, это безответственно, а проявление нерешительности в этом вопросе может поставить под угрозу стабильность общества и безопасность страны.

Президент подчеркнул, что решение по пенсиям трудное, но необходимое. Путин призвал россиян с пониманием отнестись к предстоящим нововведениям.

При этом глава государства предложил ряд мер, которые позволят максимально смягчить принимаемые решения. В частности, возраст выхода на пенсию для женщин должен быть 60 лет вместо предложенных первоначально правительством 63, для мужчин — 65.

Среди других предложений — многодетные матери должны получить право выхода на пенсию досрочно, условия назначения пенсионных выплат представителям коренных малочисленных народов Севера должны быть сохранены, пособие по безработице для граждан предпенсионного возраста увеличено, а за увольнение перед наступлением пенсионного возраста необходимо ввести административную и даже уголовную ответственность. Эти предложения в ближайшее время будут оформлены в качестве поправок к проекту закона и внесены в Госдуму

В настоящее время в России стандартный возраст выхода на пенсию составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, его установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается увеличившейся продолжительностью жизни, а также невозможностью обеспечить достойную пенсию, когда число работающих в стране уменьшается, а количество пенсионеров растет. В большинстве стран мира сегодня пенсионный возраст составляет 60-65 лет.