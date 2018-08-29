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Власти рассчитывают, что трансферт из бюджета в ПФР обнулится уже в 2030-31 г
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Власти рассчитывают, что трансферт из бюджета в ПФР обнулится уже в 2030-31 г 

Прайм 59 минут назад
Фото: Прайм
МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. По расчетам российских властей, трансферт из федерального бюджета РФ в Пенсионный фонд (ПФР) обнулится уже в 2030-2031 году и все деньги пойдут на индексацию пенсий. Об этом во вторник после выступления Путина заявила вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова.
"Рассчитываем, что в 2030-31-м годах обнулится трансферт бюджета в Пенсионный фонд… После этого все средства будут направляться на индексацию пенсий", — заявила Голикова.
Что касается трат бюджета на норму о досрочной пенсии по стажу, то, по словам вице-премьера, траты составят 57,4 млрд рублей за 6 лет.
"Эта мера обойдется бюджету на период в шесть лет в 57,4 миллиарда рублей", — сказала Голикова.
Помимо этого она рассказала, что окончательно кабмин определится с финансированием национальных проектов в начале сентября текущего года. По предварительным подсчетам это больше 8 триллионов рублей.
"Мы приближаемся к цифре больше 8 триллионов рублей, которые были озвучены", — отметила вице-премьер и уточнила, что окончательные цифры по финансированию нацпроектов будет понятны в следующем месяце.
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