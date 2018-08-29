Названо наказание за увольнение в предпенсионном возрасте

Голикова назвала возможное наказание за увольнение в предпенсионном возрасте

Увольнение работников в предпенсионном возрасте может наказываться штрафом до 200 тыс. рублей или зарплатой за полтора года, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова

«Будем базироваться на статье за необоснованное увольнение женщины по мотивам беременности или имеющей детей до трёх лет… Это штраф до 200 тыс. рублей или зарплата за 18 месяцев», — цитирует Голикову РИА Новости.

По её словам, данный вопрос должен обсуждаться с работодателями и профсоюзами.