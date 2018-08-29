Правительство подготовит предложения по достижению уровня пенсий в 40% от зарплаты

Правительство с учетом обозначенных сегодня президентом России Владимиром Путиным предложений по изменению законопроекта о повышении пенсионного возраста подготовит предложения по достижению уровня пенсий в 40% от зарплаты, заявила вице-премьер правительства Татьяна Голикова в эфире «Первого канала».

«Сейчас с учетом тех корректив, которые внес сегодня президент страны в те законодательные решения, которые ранее были внесены правительством, нами будут изменены финансовые расчеты и, соответственно, предложена стратегия достижения тех 40%», — сказала она.