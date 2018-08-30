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Онлайн-продажу ювелирных украшений узаконят
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Онлайн-продажу ювелирных украшений наконец узаконят 

Финмаркет 51 минуту назад
Фото: ТАСС
Продажа ювелирных изделий из драгоценных металлов и камней, которая привычна для бизнеса и покупателя, наконец будет легализована. Сейчас законодательная коллизия дает правоохранительным органам неоднозначную трактовку явления ювелирной интернет-торговли, из-за чего у бизнеса редко, но все же возникают проблемы.
Проект указа президента, который вносит уточнения в перечень видов продукции и отходов производства, свободная реализация которых запрещена, подготовило Минэкономразвития, пишет "Российская газета". Ведомство занимается разработкой проекта с 2016 года. К 3 сентября этого года завершится независимая антикоррупционная экспертиза документа, и он будет готов к внесению в правительство. Сейчас в перечне указано, что запрещена свободная продажа "драгоценных и редкоземельных металлов и изделий из них", а в новой версии этот пункт будет звучать как "драгоценные и редкоземельные металлы и драгоценные камни или изделия из них, за исключением ювелирных изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, сертифицированных ограненных драгоценных камней".
Ювелирное изделие — это не единственный вид, в котором может существовать металл и камни. Есть слитки, самородки, сплавы, полуфабрикаты, руда. Ограничения для руды и слитков не распространяются на ювелирные изделия, а чтобы изделие из драгоценных металлов и камней отнести к ювелирным, надо руководствоваться приказом Роскомдрагмета от 30.10.1996 г. № 146, напоминает заместитель руководителя практики имущественных и обязательственных отношений НЮС "Амулекс" Галина Гамбург.
После изучения этого приказа становится ясно, что, например, слиток золота — это изделие из драгметаллов, а серьги — это уже ювелирное изделие. До сих пор ошибочно последнее могут отнести к категории изделий из драгметаллов, свободный оборот которых запрещен.
Правила продажи товаров дистанционным способом и Правила продажи отдельных видов товаров, на первый взгляд, тоже ограничивают ювелирную интернет-торговлю, и это противоречит Закону "О драгоценных металлах и драгоценных камнях", где таких ограничений нет (он имеет большую юридическую силу), что также может неоднозначно трактоваться.
Статья 191 Уголовного кодекса предусматривает ответственность только за незаконный оборот драгметаллов и камней (не ювелирных изделий). Тем не менее за онлайн-продажу ювелирных изделий для юрлиц установлен штраф до 30 тысяч рублей.
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