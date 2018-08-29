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Крым нашел себе новый рынок сбыта товаров
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Крым нашел себе новый рынок сбыта товаров 

Деловая газета «Взгляд» 39 минут назад
Фото: РИА Новости
Крымские производители могут поставлять в Сирию целый ряд товаров, которые нужны в том числе для восстановления страны, сообщил вице-премьер региона — постпред республики при президенте Георгий Мурадов.
По словам Мурадова, Крым является удобным географическим пунктом, который имеет портовую инфраструктуру для перевозки грузов в Сирию, передает РИА «Новости».
«Для этого планируется создание совместной судоходной компании крымско-сирийской, совместного торгового дома. Объемы товаров довольно большие. Есть потребность возить в обе стороны», — сказал Мурадов.
Он добавил, что Сирии интересны поставки из Крыма не только пшеницы, но и материалов для восстановления страны: строительных, механизмов для железной дороги, военно-технической вспомогательной продукции и т.д.
«Обратный поток тоже есть большой. Это апельсины, мандарины, лимоны, оливковое масло, продукты питания, хлопчатобумажные ткани, удобрение. Продукции очень много. Грузы вполне находятся. Нужно только эту тему активизировать и выстроить правильно. Должна быть ясность в товарообмене», — сказал Мурадов.
На прошлой неделе Мурадов заявил, что власти Крыма изучают предложение Дамаска об открытии на полуострове сирийского торгового дома.
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