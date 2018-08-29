Правительство готовит изменения в Налоговый кодекс

Правительство РФ готовит законопроект по внесению изменений в Налоговый кодекс, чтобы привязать льготы к возрасту, а не к статусу пенсионера, заявила вице-премьер Татьяна Голикова

"Сейчас федеральное правительство готовит законопроект по внесению изменений в Налоговый кодекс, который установит не термин "пенсионный возраст" в законодательство, а конкретный возраст, как это было, 55 и 60 лет, и по этому возрасту будут предоставляться соответствующие льготы", — заявила Голикова в эфире телеканала "Россия 1".

Также, по ее словам, будут сформулированы предложения по льготам от регионов. "Что касается регионов, то, по имеющейся у нас информации, это хорошо воспринято региональными властями, если можно так выразиться, и они готовы до 24 сентября, а может быть, даже раньше, принять собственные решения по тому набору льгот, с таким же подходом возрастным, а не термином "пенсионный возраст", с тем, чтобы эти льготы сохранились именно по возрасту", — добавила Голикова.

В среду президент РФ Владимир Путин выступил с получасовым обращением к россиянам, в ходе которого заявил, что главная цель пенсионных изменений — стабильность и устойчивость пенсионной системы. По его словам, откладывать изменения больше нельзя, это безответственно, а проявление нерешительности в данном вопросе может поставить под угрозу стабильность общества и безопасность РФ. Президент подчеркнул, что решение по пенсиям трудное, но необходимое, призвал россиян с пониманием отнестись к предстоящим нововведениям.

При этом Путин предложил ряд мер, которые позволят максимально смягчить принимаемые решения. В частности, по его словам, возраст выхода на пенсию для женщин в РФ должен быть 60 лет вместо правительственных 63, для мужчин — 65. Среди других предложений — многодетные матери должны получить право досрочного выхода на пенсию, условия назначения пенсий для коренных малочисленных народов Севера должны быть сохранены, пособие по безработице для лиц предпенсионного возраста повышены, а за увольнение перед пенсией нужно ввести административную и даже уголовную ответственность. Предложения по изменению пенсионной системы в ближайшее время будут оформлены как поправки к законопроекту и внесены на рассмотрение в Госдуму , отметил Путин.

Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.