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Минфин предложил защитить капиталовложения бизнеса в РФ
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Минфин предложил план защиты инвестиций в российскую экономику 

ТАСС + ещё 1 24 минуты назад
Фото: ТАСС
Минфин в рамках инициативы по инвестированию сверхдоходов компаний в экономику РФ подготовил проект федерального закона "О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации" по поддержке частных инвестиций. Он имеется в распоряжении ТАСС. В нем предлагается заключать договор о защите и поощрении капиталовложений, согласно которому компании будут защищены от изменения законодательства и получат право на налоговые вычеты.
Проект закона, регламентирующего заключение соглашений между компаниями и государством, был направлен Минфином членам РСПП, подтвердили ТАСС два источника в компаниях.
В законопроекте подчеркивается, что заключенное соглашение является добровольным. По условиям соглашения компании в рамках инвестиционного проекта гарантируется защита от всех последующих изменений в законодательстве, в том числе регулирующим платежи и сборы.
Соглашение заключается между инвестором и государством, общий бюджет проекта должен составлять не менее 10 млрд рублей. Объем частных инвестиций в нем — не менее 3 млрд рублей, следует из текста законопроекта. Соглашение не может быть заключено с компанией, зарегистрированной в офшорах.
Комментарий Минфина получить не удалось.

Инициатива Белоусова

Ранее помощник президента Андрей Белоусов предложил изъять сверхдоходы в размере более 500 млрд рублей у 14 российских компаний. Речь шла об НЛМК, "Северстали", Магнитогорском металлургическом комбинате, "Мечеле", "Металлоинвесте", Evraz, "Норникеле", "Алросе", "Полюсе", "Сибуре", "Уралкалии", "Фосагро" и других. Свою инициативу Белоусов объяснил тем, что компании получают сверхприбыль благодаря не зависящим от их деятельности макроэкономическим факторам — росту мировых цен на продукцию и ослаблению рубля.
Направить полученные средства Белоусов предложил на реализацию майского указа президента РФ.
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин, первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, а также руководитель Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин высказались против инициативы Белоусова. Шохин, в частности, говорил, что реализация этого предложения снизит капитализацию фондового рынка РФ на 3 трлн рублей, а также негативно скажется на инвестиционной привлекательности страны.
Белоусов и Силуанов 24 августа на площадке РСПП провели встречу с бизнесом. По ее итогам Белоусов сообщил, что государство не будет изымать сверхприбыли у крупных российских экспортеров, получивших выгоду от ослабления рубля, тем более что компании уже выразили готовность направить эти средства в приоритетные инвестпроекты.
Кроме того, была достигнута договоренность о создании рабочей группы правительства и бизнеса, которая определит проекты для инвестиций компаний.
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