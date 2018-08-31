Минфин придумал способ ускорения роста инвестиций

Минфин придумал, как ускорить темпы роста инвестиций

Ускорить темпы роста инвестиций и увеличить их до 25% ВВП президент Владимир Путин поручил в марте. По оценкам Минфина , нужны дополнительные инвестиции в основной капитал до 21 трлн руб., рассказал "Ведомостям" замминистра финансов Андрей Иванов , из них 8 трлн бизнес должен вложить из собственных средств.

Идей, как добиться таких инвестиций, у Минфина несколько: создать систему проектного финансирования, поддерживать банковскую ликвидность, чтобы ее было достаточно для достижения целей майского указа президента, возмещать расходы на инфраструктуру, созданную для проекта, за счет возвратного налогового финансирования ( TIF ), а также рассмотреть госзаказ для новой продукции. Приоритет в поддержке Минфин предлагает отдать тем инвесторам, которые готовы вкладывать в капитал проектных компаний собственные средства.

Но главное условие — предусмотреть предсказуемость регуляторной среды для инвесторов. Такая стабилизационная оговорка есть в новом законопроекте Минфина "О защите и поощрении капиталовложений". По соглашению о защите и поощрении капвложений подписать контракт можно будет в течение трех лет после вступления закона в силу. Заключить соглашение на шесть лет смогут компании, готовые вложить больше 3 млрд руб. собственных средств за три года (минимальная сумма общих инвестиций — 10 млрд руб., включая займы), а на 12 лет — свыше 30 млрд руб. собственных средств. Если компания реинвестирует прибыль, при минимальных инвестициях она сможет продлить контракт еще на шесть лет, следует из проекта.

Пока действует соглашение, на компании не распространяются новые правила о платежах, налогах, тарифах и сборах, если такие изменения серьезно ухудшают положение бизнеса. Правда, не касается это тех случаев, когда такие платежи собираются для защиты конституционных прав людей или обеспечения обороны страны. Идея включения тарифов в стабилизационную оговорку прорабатывается, говорит Иванов: часть тарифов принимают регионы.

Еще одна возможность — возместить ущерб, если государство нарушило договоренности.

Вкладываться бизнесу мешают неопределенность в экономике и инвестиционные риски. На это жаловались 57 и 53% предпринимателей, опрошенных Росстатом . И хотя прибыль компаний растет (пока это основной источник инвестиций), не факт, что она трансформируется в инвестиции, предупреждает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова . Бизнес предпочитает направлять прибыль на сокращение долга, увеличение дивидендов или хранить на счетах — в июне 2018 г. на депозитах бизнес держал 10 трлн руб. и $5 трлн. Динамика инвестиций крупных и средних компаний пока слабая, указывали и эксперты РАНХиГС

Самый важный ограничивающий фактор — неопределенность в налогах, говорит Орлова, с появлением письма Белоусова инвесторам уже недостаточно гарантий Минфина о моратории на рост налоговой нагрузки. Нестабильна и прибыль самих компаний, говорит Орлова, а возможности кредитов недоиспользованы.