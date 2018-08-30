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Россия по-крупному вложилась в Украину
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Россия оказалась лидером по инвестициям в Украину 

Ридус + ещё 9 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Враждебная риторика киевских властей не оказала критического влияния на экономические связи России и Украины. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.
«В течение шести месяцев текущего года больше всего прямых инвестиций (акционерного капитала) в Украину поступило из Российской Федерации — 436 миллионов долларов или 34,6% от общего объема», — сообщает УНН.
Всего по данным Госстата, за январь-июнь 2018 года в Украину поступило прямых инвестиций на 1 миллиард 259,2 миллиона долларов США.
Среди других крупных инвесторов в украинскую экономику выделяются Кипр и Нидерланды, на которые пришлось более двухсот миллионов прямых инвестиций. С заметным отрывом следуют Австрия, Польша, Франция и Великобритания.
Как сообщал «Ридус», в прошлом году ситуация была иной. Лидером по инвестициям за тот же период был Кипр, а Россия заняла лишь третье место, пропустив вперед Нидерланды. Кроме того, зарубежные инвесторы вкладывали деньги гораздо активнее. Всего за январь — июнь 2017 года в экономику Украины инвесторами из 75 стран мира было вложено 38,9 миллиарда долларов, то есть в тридцать раз больше, чем в текущем году.
Вместе с тем, подсчет вложений следует вести с учетом того, что Кипр и Нидерланды представляют собой офшорные юрисдикции, в которых «вращается» большое количество денег из России.
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