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Законы, вступающие в силу 30 августа
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Законы, вступающие в силу 30 августа 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Федеральный закон от 29 июля 2018 года № 230-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации в части учета в налоговых органах структурных подразделений международных организаций и иностранных некоммерческих неправительственных организаций, представительств иностранных религиозных организаций»
Установлен порядок постановки на учёт (снятия с учёта) в налоговых органах структурных подразделений международных организаций, иностранных некоммерческих неправительственных организаций и представительств иностранных религиозных организаций.
Федеральный закон от 29 июля 2018 года № 247-ФЗ «О внесении изменения в статью 9 Федерального закона „О валютном регулировании и валютном контроле“
Между резидентами разрешен перевод иностранной валюты с открытых в уполномоченных банках счетов резидентов, лицевые счета которым открыты в Федеральном казначействе, на счета этого ведомства в уполномоченных банках (в валюте, в которой открыты такие счета), либо на счета, открытые в уполномоченных банках федеральным государственным органам, осуществляющим полномочия в сфере уголовного судопроизводства.
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