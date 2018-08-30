Какие санкции ввели США против авиационного завода в Таганроге?

Таганрогский авиазавод много рассказывает про свои планы развития. Не подкосят ли его перспективы новые санкции США?

Как пояснил генеральный директор ТАНТК имени Г. М. Бериева Юрий Грудинин, на данный момент санкции не введены и не ожидаются.

«Наши американские партнёры, намеревающиеся купить наши амфибии «Бе-200», дважды подавали запросы в Госдепартамент и дважды получали ответ, что в отношении ТАНТК санкций нет.

Поскольку «это не отвечает национальным интересам США», — сообщил руководитель предприятия.

Напомним, самолёт «Бе-200» выпускается для выполнения работ в составе сил МЧС России

Именно по­следний факт вызывал опасения.

Он позволял зачислить аппараты, выпускаемые предприятием, в так называемую «продукцию двойного назначения», применимую и для граждан­ских, и для военных целей.