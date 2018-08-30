Кредит по осени считают: МВФ снова тормозит финансовую помощь Украине

Госдолг Украины превысил 76 миллиардов долларов, но премьер-министр Владимир Гройсман по-прежнему полагается на кредиты МВФ . Решение о предоставлении двух миллиардов долларов, которые Киев надеялся получить еще в начале года, будет принято только после намеченного на сентябрь визита представителей фонда. Почему отношения украинских властей с МВФ окончательно зашли в тупик — в материале РИА Новости

Шило на мыло

До конца года Киеву придется выплатить кредиторам 3,4 миллиарда долларов, причем 1,5 миллиарда — на обслуживание самого долга. Получается, что два миллиарда, на которые рассчитывает Гройсман, практически целиком пойдут на погашение процентов.

Других источников дохода у страны нет.

"Можно ли заплатить МВФ без получения новых траншей? На сегодня это невозможно", — признал в начале августа депутат Рады Вадим Денисенко.

Всего в ближайшие пять лет Киеву предстоит отдать по долговым обязательствам почти 33 миллиарда долларов. В 2019-м — пять миллиардов, в 2020-м — 5,9 миллиарда, в 2021-м — пять, по 4,1 и четыре миллиарда в 2022-м и 2023-м соответственно. После этого, если не брать новых кредитов, госдолг снизится до 43 миллиардов долларов.

Даже если МВФ одобрит транш, это будет в последний раз. Все решится в сентябре: ревизоры фонда посетят страну, чтобы посмотреть на финансовые успехи Киева собственными глазами. Разумеется, в первую очередь гости поинтересуются, как обстоят дела с выполнением условий, на которых предоставляется кредит.

И тут у Гройсмана неизбежно возникнут проблемы. У него совсем не осталось времени на то, чтобы придумать объяснение действиям правительства, идущим вразрез с требованием МВФ о повышении цен на газ для населения. Несмотря ни на что, киевские чиновники в конце августа решили не поднимать тарифы как минимум до 1 октября.

Если Гройсман не добьется кредита, его ждет отставка. Но повышение цен на газ также грозит отставкой, поскольку эта мера крайне непопулярна у населения.

Разумеется, Гройсман не считает себя виноватым в нынешнем бедственном финансовом положении государства и переводит стрелки на предшественников, акцентируя внимание на том, что огромный государственный долг сформировался еще во времена Януковича. Однако он упорно обходит молчанием тот факт, что к моменту смены власти общий госдолг составлял 76,5% ВВП, а сейчас — 122%.

Игра против правил

Конечно, не исключено, что МВФ сжалится над переживающей кризис страной и согласится на осенний транш без дополнительных условий. Фонду уже приходилось нарушать собственные правила.

Так, МВФ не предоставляет финансовую помощь странам, находящимся в состоянии дефолта. Однако Киеву, отказавшемуся вернуть России три миллиарда долларов долга по еврооблигациям, кредиты давали.

Сейчас суммарный долг Украины превышает валютные резервы Нацбанка в два с половиной раза. В августе эксперты из VoxUkraine посчитали, что это примерно по 1800 долларов на каждого гражданина страны.

И все же, скорее всего, МВФ дожмет киевские власти, заставит поднять тарифы до среднерыночных. В результате физическим лицам придется платить за газ столько же, сколько и организациям. Учитывая запланированное "Нафтогазом" сентябрьское повышение цен для предприятий на 4,6%, кубометр обойдется украинцам в 11,6 гривны вместо прошлогодних 6,9.

Но даже при таких ценах газа на всех попросту не хватит. К концу августа подземные хранилища наполнены меньше чем на половину, там всего 13,8 миллиарда кубометров топлива.

Капкан нищеты

Ситуация с ЖКХ — лучшая иллюстрация того, как обстоят дела на Украине. Долг населения коммунальщикам превышает 37 миллиардов гривен. Вместо того чтобы как-то это исправить, чиновники стараются окончательно избавиться от забот по ЖКХ.

В частности, вице-премьер, министр строительства и ЖКХ Геннадий Зубко предложил отказаться от централизованной подачи горячей воды. Он считает, что каждая семья должна самостоятельно обеспечить себя электрическим водонагревателем, хотя устаревшие украинские электросети просто не выдержат такой нагрузки.

Еще проще поступили коммунальщики в Николаевской области: чтобы выбить долги из населения, они наняли коллекторское агентство.