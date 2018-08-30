В ПФР ответили на слова Путина об «апартаментах» 

В Пенсионном фонде России (ПФР) прокомментировали слова президента Владимира Путина о том, что организация «размахнулась» со своими апартаментами. Об этом сообщает РБК.
Накануне, 29 августа, Путин выступил с обращением по поводу пенсионной реформы. Среди прочего, он проанализировал альтернативы повышению пенсионного возраста. Президент рассказал о предложениях продать часть госсобственности, например, все здания ПФР, в том числе в регионах.
Представители ПФР рассказали РБК, что продажа этих объектов не обсуждается, так как их собственник — государство. Фонд получил их в оперативное управление от Росимущества.
В фонде подчеркнули, что Путин сказал о продаже здания как о примере «абсурдных, нерациональных идей». По словам представителей ПФР, в офисах фонда в основном идет прием населения, в том числе маломобильных групп: за год в них бывает около десяти миллионов пенсионеров и инвалидов, а также 1–1,5 миллиона получателей материнского капитала вместе с маленькими детьми. Из-за этого помещения ПФР должны соответствовать повышенным требованиям по пожарной безопасности, доступности для инвалидов, климатическим условиям и температурному режиму.
В ходе своего обращения Путин заявил, что в фонде «слишком размахнулись со своими апартаментами».
«Людей это раздражает. И я это также поддерживаю», — заверил он.
В то же время, по словам президента, общая стоимость зданий ПФР составляет 120 миллиардов рублей.
«Даже если мы все их [здания] продадим, а деньги направим на пенсии, сможем выплачивать их также порядка шести дней», — заявил Путин.