В России подорожала водка

«Известия»: цена водки в России за семь месяцев выросла на 8%

Стоимость водки в России выросла с января по июль 2018 года на 8%, подорожали также джин, абсент, ром и коньяк. При этом рост цен на крепкий алкоголь происходит несмотря на то, что размер акцизов на него не менялся, сообщает в четверг газета "Известия" со ссылкой на данные компании "Такском".

"В июле средняя цена за бутылку водки составила 207 рублей, что на 8% выше аналогичного январского показателя. Средняя стоимость бутылки джина составила 593 рубля, что на 7% выше, чем в начале года, — отмечается в публикации. — Также с января на 6% подорожал и абсент, его стоимость в июле составила 320 рублей. На 5% выросла и цена за бутылку рома и коньяка — до 626 и 439 рублей соответственно".

На подорожание спиртного мог отчасти повлиять рост популярности импортного алкоголя. Так, импорт крепкого алкоголя (без водки) с начала года в среднем увеличился на 20%, а коньяков (за исключением продукции Армении) — на 10%, сообщил "Известиям" глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз

Кроме того, на стоимости спиртного мог сказаться повышенный спрос населения, пишет газета. Такого мнения придерживаются в Аналитическом центре при правительстве.

Объем продаж водки в натуральном выражении в январе — июле увеличился на 8% — до 40,1 млн декалитров — по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, коньяка — на 13%, до 6 млн дал. Реализация других видов спиртных напитков с объемом спирта свыше 9% увеличилась на 20%, до 2,9 млн да, свидетельствуют данные Росалкогольрегулирования.