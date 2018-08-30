Ещё
В России подорожала водка
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.90
$
68.28
79.55
79.74
Прогноз
03.09 – 10.09
$
66.50
77.00
Индексы и котировки Brent
77.19
–0.19 Золото
1204.03
–0.06 РТС
1085.01
+0.28
Динамика валют
EUR / USD
30.08
1.1695
+0.0318
16.08
1.1377
29.08
24.08
20.08

«Известия»: цена водки в России за семь месяцев выросла на 8% 

ТАСС 24 минуты назад
Фото: РИА Новости
Стоимость водки в России выросла с января по июль 2018 года на 8%, подорожали также джин, абсент, ром и коньяк. При этом рост цен на крепкий алкоголь происходит несмотря на то, что размер акцизов на него не менялся, сообщает в четверг газета "Известия" со ссылкой на данные компании "Такском".
"В июле средняя цена за бутылку водки составила 207 рублей, что на 8% выше аналогичного январского показателя. Средняя стоимость бутылки джина составила 593 рубля, что на 7% выше, чем в начале года, — отмечается в публикации. — Также с января на 6% подорожал и абсент, его стоимость в июле составила 320 рублей. На 5% выросла и цена за бутылку рома и коньяка — до 626 и 439 рублей соответственно".
На подорожание спиртного мог отчасти повлиять рост популярности импортного алкоголя. Так, импорт крепкого алкоголя (без водки) с начала года в среднем увеличился на 20%, а коньяков (за исключением продукции Армении) — на 10%, сообщил "Известиям" глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз.
Кроме того, на стоимости спиртного мог сказаться повышенный спрос населения, пишет газета. Такого мнения придерживаются в Аналитическом центре при правительстве.
Объем продаж водки в натуральном выражении в январе — июле увеличился на 8% — до 40,1 млн декалитров — по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, коньяка — на 13%, до 6 млн дал. Реализация других видов спиртных напитков с объемом спирта свыше 9% увеличилась на 20%, до 2,9 млн да, свидетельствуют данные Росалкогольрегулирования.
Акциз на алкогольную продукцию с содержанием спирта более 9% с начала 2018 года не менялся. Согласно Налоговому кодексу, он составляет 523 рубля за 1 л безводного спирта. Сбор заморожен до 2020 года, тогда он будет повышен на уровень инфляции — до 544 рублей за 1 л спирта. Согласно базовому прогнозу Минэкономразвития, в 2020 году инфляция в РФ составит 4%.
ТАСС: последние новости
Голикова рассказала, сколько принесет и сколько потребует изменение пенсионной системы Россия лидирует по объему инвестиций в экономику Украины в I половине 2018 года Трамп постановил ввести послабления на экспорт в США алюминия и стали для некоторых стран
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России начнут новую «стройку века»43
Названы самые влиятельные россияне147
В платежках россиян нашли чужие долги за ЖКХ9
Сценарий уже готов: как США обрушат рубль350
Голикова пообещала существенную индексацию пенсий269
Видео
00:28
Россия стала основным инвестором Украины
Экономика
04:24
Песков объяснил желание Путина обратиться к россиянам
Экономика
00:43
Трамп нанес решающий удар по рублю
Экономика
00:59
Путин назвал цель пенсионных изменений
Экономика
24:57
Мировые рынки погружаются в хаос
Рынки
03:55
Россия потеряла миллиарды
Экономика Рынки
02:23
Минфин поддержал повышение тарифов ЖКХ
Личный счет
09:11
Москва получит преимущества при пенсионной реформе
Личный счет Политика
00:28
Рубль рухнул еще ниже
Рынки
01:53
Лукашенко с дерзкими претензиями набросился на Россию
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение