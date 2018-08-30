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Правительство снова захотело поддержать частный бизнес, пишут СМИ
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Правительство снова захотело поддержать частный бизнес, пишут СМИ 

РИА Новости 17 минут назад
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Правительство РФ снова прорабатывает льготы бизнесменам, готовым инвестировать более 1 миллиарда собственных средств в российские инвестпроекты, с условным обозначением «специальные инвестиционные контракты 2.0» (СПИКи 2.0), но под новым названием: соглашение о защите и поощрении капиталовложений в РФ, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на трех участников совещания с бизнесом, прошедшего в понедельник вечером в Минфине у замминистра финансов Андрея Иванова.
Издание ознакомилось с законопроектом, его подлинность подтвердили два участника встречи. В Минфин пришли представители почти всех компаний из нашумевшего списка помощника президента Андрея Белоусова, который предлагал собрать с 14 компаний свыше 500 миллиардов рублей дополнительно, сообщили два участника совещания.
В июле правительство отказалось от отдельного законопроекта о СПИКах, напоминает издание, — было решено ограничиться поправками в закон о промышленной политике, по которому подписаны уже существующие СПИКи. Для участников таких инвестконтрактов вводится публичный конкурс, а условием становится выпуск продукции с применением современных технологий; за это законопроект закрепляет нынешние льготы и меры стабильности условий ведения бизнеса.
Для кабмина предложение Белоусова теперь — сигнал о необходимости создать условия для инвестиций в проекты, связанные с целями майского указа президента РФ Владимира Путина, указывают «Ведомости». Федеральный чиновник пояснил изданию, что бизнесмены на всех встречах говорили, что «СПИК 2.0», или закон о поощрении капиталовложений, мог бы стимулировать их инвестиции. К тому же в указе президента заложена цель — увеличить инвестиции до 25% ВВП. Минфин предлагал для СПИКов 2.0 реализовать проекты на 23 триллиона рублей до 2024 года.
По соглашению о защите и поощрении капиталовложений подписать контракт можно будет в течение трех лет после вступления закона в силу. При этом подписать соглашение на шесть лет смогут компании, которые готовы вложить менее 30 миллиардов рублей собственных средств, а на 12 лет — свыше 30 миллиардов. Минимальная сумма инвестиций по сравнению с прошлым проектом выросла до 3 миллиардов рублей с 1 миллиарда, а минимальные общие инвестиции, включая заемные, должны быть не менее 10 миллиардов рублей.
Также предусмотрено продление соглашения еще на шесть лет в случае реинвестиции прибыли на территории РФ. Кроме того, как и в прошлой концепции, подписать соглашение можно практически в любой сфере, включая строительство, и практически с теми же исключениями — кроме производства табака, алкогольной продукции, жидкого топлива. Наконец, заключить новый контракт на проект, который исполняется по концессионному соглашению или через государственно-частное партнерство, нельзя.
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