ICBC намерен за 5 лет выделить 100 млрд юаней на поддержку морской экономики 

Пекин, 30 августа /Синьхуа/ — Торгово-промышленный банк Китая /ICBC/ намерен выделить на финансирование развития морской экономики страны 100 млрд юаней /1 ам. долл. — 6,8 юаня/ в ближайшие пять лет. Об этом корр. Синьхуа сообщили в Министерстве природных ресурсов /МПР/.
ICBC, один из четырех крупнейших китайских коммерческих банков, совместно с МПР выработал соображения по осуществлению мероприятий в поддержку качественного развития морского сектора экономики.
Помимо финансирования в большом объеме банк, согласно «соображениям», будет стремиться предложить диверсифицированный пакет финансовых услуг с ориентацией на ведущие предприятия и ключевые проекты морского сектора.
Поддержка будет оказана, прежде всего, таким сферам, как модернизация традиционных производств и культивирование новых, выведение морских услуг на новый уровень, финансирование ключевых инфраструктурных проектов и обеспечение «зеленого» пути развития морской экономики.
Кроме того, ожидается увеличение финансовой поддержки северного, восточного и южного морских экономических колец, а также морского сотрудничества в рамках инициативы «Пояс и путь». -0-