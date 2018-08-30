Трамп смягчился: как это отразится на России

Вашингтон согласился ввести в отношении ряда стран послабления на экспорт стали и алюминия в США. Ввозимые из Бразилии, Южной Кореи и Аргентины сталь и алюминий не будут облагаться пошлинами, если в США будет ощущаться нехватка местной продукции. В отношении России исключений не предусмотрено. Вашингтон на днях начал спор с Россией во Всемирной торговой организации из-за пошлин на американские товары.

Президент США Дональд Трамп подписал указы, которые позволяют при необходимости делать исключения из квот на поставку стали из трех стран: Аргентины, Бразилии и Южной Кореи. Указ был опубликован на сайте Белого дома.

При этом в случае Аргентины указ также распространяется и на алюминий.

Отмечается, что американские покупатели смогут запросить предоставление исключения из квот только в том случае, если будут не в состоянии обеспечивать свои потребности за счет местных производителей.

Таким образом, если на американском рынке будет ощущаться дефицит алюминия, президент по согласованию с рядом чиновников сможет сделать исключения для изделий из стали и алюминия из этих стран и освободить их от введенных США пошлин.

В марте Вашингтон ввел импортные пошлины на сталь и алюминий в размере 25 и 10 процентов соответственно. Такое решение в администрации президента США Дональда Трампа объяснили интересами национальной безопасности. Как поясняли американские чиновники, дефицит в торговом балансе с той или иной страной отнимает рабочие места у американцев.

Как сообщалось в середине августа в отчете конгресса США, администрация президента США Дональда Трампа собрала после введенных пошлин на сталь и алюминий более $1,4 млрд менее чем за пять месяцев: период с 23 марта по 16 июля Соединенные Штаты собрали $1,1 млрд и $344,2 млн от сборов пошлин на сталь и алюминий соответственно.

Ожидается, что на конец года общая прибыль от введенных пошлин для стран ЕС , Канады и Мексики составит $7,5 млрд

При этом ряд государств после введения санкций заявили об ответных мерах. В частности, на повышенные пошлины на ввоз своих стали и алюминия отреагировала Турция, которая также резко повысила пошлины на ряд американских товаров. Так, Анкара сообщила о двукратном увеличении пошлин на 22 вида товаров из США Ввел ответные меры и Китай, повысив пошлины на 659 американских товаров до 25%, и инициировал разбирательство во Всемирной торговой организации (ВТО).

Россия также в ответ на ограничения со стороны США ввела санкции в отношении американских товаров. Ставки на ввоз были повышены на 25-40% в начале июня.

Повышение коснулось порядка 80 товарных категорий — от специализированных инструментов для нарезания резьбы и сверл до бульдозеров и грейдеров. В частности, повысились пошлины на импорт отдельных видов транспортных средств для перевозки грузов, строительно-дорожной техники, нефтегазового оборудования, инструментов для обработки металлов и бурения скальных пород, оптоволокна.

По оценке Минэкономразвития , ущерб от американских пошлин на сталь и алюминий для российских экспортеров составит $537,6 млн в год, повышение российских пошлин компенсирует на первом этапе $87,6 млн При этом остальную часть «компенсирующих мер» в дополнение к уже введенным, как отмечал ранее министр экономического развития Максим Орешкин , Россия сможет ввести либо через три года с начала действия дополнительных американских пошлин, то есть 21 марта 2021 года, либо после того, как Орган по разрешению споров ВТО удовлетворит иск России о признании этих пошлин несоответствующими правилам организации.

Между тем страны, участвующие в развязанной Дональдом Трампом торговой войне, активно привлекают для разрешения споров Всемирную торговую организацию (ВТО).

Министерство торговли Китая заявило, что Пекин будет продолжать борьбу против новых тарифов США на китайские товары на $16 млрд

В заявлении министерства, опубликованном в конце августа на сайте ведомства, сообщалось, в частности, что Пекин уже обратится с жалобой на действия Вашингтона во Всемирную торговую организацию.

«Для защиты механизма свободной торговли и мультилатерализма, защиты своих законных интересов, китайская сторона обратится с жалобой в механизм урегулирования споров ВТО в связи с введением этих пошлин», — заявляли в Пекине, добавляя, что решения, принятые Вашингтоном, «не считаясь со мнением других», явно являются нарушением принципов организации.

Вашингтон тоже жаждет во всем разобраться. Так, СЩА направили во Всемирную торговую организацию (ВТО) запрос на проведение консультаций с Россией. Такое сообщение размещено на сайте торговой организации. Вашингтон предъявляет свои претензии из-за пошлин, которые Москва ввела на импорт ряда американских товаров.