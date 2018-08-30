Война пошлин: США засудят Россию

США пожаловались на Россию в ВТО из-за пошлин на американские товары

Вашингтон начал спор с Россией во Всемирной торговой организации из-за пошлин на американские товары. Пока что США направили запрос на проведение консультаций. Москва подняла пошлины на американские товары в качестве ответной меры на действия Вашингтона. Однако, несмотря на это, эксперты не берутся предсказать результаты спора в суде.

Вашингтон направил во Всемирную торговую организацию (ВТО) запрос на проведение консультаций с Россией. Такое сообщение размещено на сайте торговой организации.

В качестве даты запроса на консультации с торговой организацией указано 27 августа. Эта дата формально также считается началом спора.

Вашингтон предъявляет свои претензии из-за пошлин, которые Москва ввела на импорт ряда американских товаров. Ставки на ввоз были повышены на 25-40% в начале июня.

Повышение коснулось порядка 80 товарных категорий — от специализированных инструментов для нарезания резьбы и сверл до бульдозеров и грейдеров.

В частности, повысились пошлины на импорт отдельных видов транспортных средств для перевозки грузов, строительно-дорожной техники, нефтегазового оборудования, инструментов для обработки металлов и бурения скальных пород, оптоволокна.

Россия пошла на этот шаг из-за повышения США пошлин на российские сталь и алюминий для целого ряда стран, в том числе Китая и стран Евросоюза . При этом ряд государств тогда же заявили и об ответных мерах. В частности, на повышенные пошлины на ввоз своих стали и алюминия отреагировала Турция, которая также резко повысила пошлины на ряд американских товаров.

Обращение США в ВТО уже прокомментировали в Минэкономразвития

Как заявили в министерстве, США неверно интерпретируют меры, принятые Россией.

«Мы действуем в рамках Соглашения ВТО по специальным защитным мерам, которое позволяет компенсировать ущерб от «специальных защитных мер», принятых другой страной», — сообщила пресс-служба ведомства.

По оценке министерства, ущерб от американских пошлин на сталь и алюминий для российских экспортеров составит $537,6 миллиона в год, повышение российских пошлин компенсирует на первом этапе $87,6 миллиона.

При этом остальную часть «компенсирующих мер» в дополнение к уже введенным, как отмечал ранее министр экономического развития Максим Орешкин , Россия сможет ввести либо через три года с начала действия дополнительных американских пошлин, то есть 21 марта 2021 года, либо после того, как Орган по разрешению споров ВТО удовлетворит иск России о признании этих пошлин несоответствующими правилам организации.

«На данный момент речь идет не об иске как таковом, а о направлении заявки Вашингтона на проведение консультаций с Россией в рамках ВТО по необоснованно высоким пошлинам», — подчеркивает партнер юридической компании » Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов

Эксперты пока что не берутся предсказать перспективы иска Вашингтона.

Нормативная база ВТО предусматривает как общие принципы всемирной торговли, так и регулирование в отношении конкретных товаров, например, текстиля или товаров сельскохозяйственного назначения, поясняет управляющий партнер УК «Право и Бизнес» Александр Пахомов

При этом ВТО должен руководствоваться принципами недискриминации в торговле, предусматривающими предоставление государством льгот и преимуществ в торговле без дискриминации третьих стран, отмечает эксперт.

«Вероятно, на нарушение этого принципа и намекают в США. С другой стороны, тарифные ограничения, введенные США в отношении Китая, России и других стран послужили основанием для подачи этот обращения в ВТО», — отмечает Александр Пахомов.

Как говорит в свою очередь Владимир Брутер , политолог Международного института гуманитарно-политических исследований, ВТО в целом «странная организация, которая не разрешает ведение пошлинной войны, но разрешает введение санкций».

Поэтому спрогнозировать реакцию ВТО на американский запрос невозможно.

«Если страна вводит санкции против другой страны, а потом обращается в ВТО по поводу ответных мер, то, естественно, ВТО не должна рассматривать это обращение. Учитывая, что вся практика суда при ВТО направлена все-таки на удовлетворение запросов западных стран, то я не исключаю, что будут какие-то частичные решения, которые Россию не устроят», — комментирует политолог

При этом он не исключает, что весь спор сведется в конечном итоге к тому, что Россию просто заставят отвечать на «огромное количество дополнительных вопросов» по поводу международной торговли.