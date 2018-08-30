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Комиссии за перевод средств между банками отменят
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Комиссии за перевод средств между банками отменят 

Время бухгалтера 11 минут назад
Кабмин утвердил план работы исполнительных органов РФ по развитию конкурентного рынка в различных отраслях экономики до 2020 года.
Так, Минфину и антимонопольной службе при участии Центробанка поручено заняться снижением затрат граждан на переключение между обслуживающими банками.
Ведомства подготовкой соответствующих правовых актов должны обеспечить равные условия для переводов между счетами физлиц, открытых как в одной, так и в разных кредитных организациях.
Меры должны уменьшить эффект доминирования на рынке финуслуг отдельных банков.
Активная фаза реализации намеченных планов назначена на последние месяцы этого года. По результатам исполнители должны будут отчитаться перед Правительством РФ.
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