Комиссии за перевод средств между банками отменят

Кабмин утвердил план работы исполнительных органов РФ по развитию конкурентного рынка в различных отраслях экономики до 2020 года.

Ведомства подготовкой соответствующих правовых актов должны обеспечить равные условия для переводов между счетами физлиц, открытых как в одной, так и в разных кредитных организациях.

Меры должны уменьшить эффект доминирования на рынке финуслуг отдельных банков.