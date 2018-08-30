Россия ограничила ввоз овец и коз из Болгарии из-за чумы жвачных животных

Россельхознадзор с 29 августа ограничил ввоз на территорию России овец и коз из Болгарии, говорится в материалах фитосанитарной службы. Такие меры были приняты в связи с ухудшением ситуации с распространением чумы мелких жвачных животных в республике.

"В связи с ухудшением эпизоотической обстановки по чуме мелких жвачных животных на территории Болгарии с 29 августа 2018 года вводятся временные ограничения на экспорт домашних и диких овец и коз, семени домашних овец и коз, эмбрионов домашних и диких овец и коз, а также продукции, полученной от указанных животных, не прошедшей обработку по технологии, обеспечивающей разрушение вируса", — сказано в сообщении Россельхознадзора.

Кроме того, временные ограничения наложены на транзит домашних и диких овец и коз из Болгарии по территории РФ, добавили в службе.