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Миллер ожидает начало поставок газа из России в Китай в декабре 2019 года
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Миллер ожидает начало поставок газа из России в Китай в декабре 2019 года 

Газета.Ru + ещё 7 57 минут назад
Фото: Газета.Ru
Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что нет никаких сомнений в том, что поставки российского газа в Китай по «Силе Сибири» начнутся 20 декабря 2019 года. Об этом сообщается на сайте компании.
"До начала поставок газа в Китай остается чуть больше года. И нет никаких сомнений, что 20 декабря 2019 года газ будет подан на российско-китайскую границу", — сказал Миллер.
В июле текущего года сообщалось, что «Газпром» построил 1954 километра газопровода «Сила Сибири», что приравнивается к 90,5% его линейной части.
Уточняется, что газ Чаяндинского месторождения первым поступит в газопровод «Сила Сибири».
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