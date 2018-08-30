Ещё
Дана оценка ущерба экономике РФ от картельных сговоров
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
68.02
$
68.24
79.56
79.74
Прогноз
03.09 – 10.09
$
66.95
77.53
Индексы и котировки Brent
77.68
+0.36 Золото
1202.92
+0.02 РТС
1085.16
+0.07
Динамика валют
EUR / USD
30.08
1.1696
+0.0319
16.08
1.1377
29.08
24.08
20.08

Дана оценка ущерба экономике России от картельных сговоров 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 21 минуту назад
Фото: РИА Новости
Картельные сговоры вредят российской экономике, ущерб оценивается в 2% ВВП ежегодно, сообщил председатель правительства Дмитрий Медведев на заседании кабмина.
Медведев отметил, что в 85% дел о картелях речь идет о сговорах на торгах.
«Ущерб бюджетам всех уровней оценивается приблизительно в 2% ВВП», — приводит его слова ТАСС.
По словам премьер-министра, лидером по количеству картельных сговоров остается строительная отрасль.
Медведев подчеркнул, что вопрос развития конкуренции в России является одной из стратегических задач правительства. Он сказал, что здоровая конкурентная среда является одним из ключевых факторов, способных обеспечить экономический рост.
«И это тем более важно в условиях ограниченного доступа к иностранным инвестициям и технологиям», — подчеркнул он.
Помимо картелей развитию конкуренции в России мешает избыточное участие государства и низкая доля малого и среднего бизнеса в экономике страны, сказал Медведев.
Напомним, в июне прошлого года московское управление Федеральной антимонопольной службы возбудило дело по признакам картельного соглашения на торгах на выполнение художественной подсветки зданий вокруг Кремля.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
В США усмотрели в санкциях угрозу для доллара Снижение планируемого возраста выхода женщин на пенсию обойдется в триллионы рублей Россия оказалась крупнейшим инвестором в экономику Украины
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«У рубля плохие перспективы»58
Льготы отвяжут от пенсий21
Россияне столкнулись с имущественным коллапсом69
Голикова обозначила сроки выхода на пенсию323
Трамп смягчился: как это отразится на России8
Видео
01:54
Названы самые влиятельные россияне
Компании Политика
00:28
Россия стала основным инвестором Украины
Экономика
00:59
Льготы отвяжут от пенсий
Личный счет
04:24
Песков объяснил желание Путина обратиться к россиянам
Экономика
03:11
Россияне столкнулись с имущественным коллапсом
Недвижимость
02:23
В платежках россиян нашли чужие долги за ЖКХ
Личный счет
00:43
Трамп нанес решающий удар по рублю
Экономика
03:55
«У рубля плохие перспективы»
Рынки
00:59
Путин назвал цель пенсионных изменений
Экономика
24:57
Мировые рынки погружаются в хаос
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение