Дана оценка ущерба экономике РФ от картельных сговоров

Дана оценка ущерба экономике России от картельных сговоров

Картельные сговоры вредят российской экономике, ущерб оценивается в 2% ВВП ежегодно, сообщил председатель правительства Дмитрий Медведев на заседании кабмина.

Медведев отметил, что в 85% дел о картелях речь идет о сговорах на торгах.

«Ущерб бюджетам всех уровней оценивается приблизительно в 2% ВВП», — приводит его слова ТАСС.

По словам премьер-министра, лидером по количеству картельных сговоров остается строительная отрасль.

Медведев подчеркнул, что вопрос развития конкуренции в России является одной из стратегических задач правительства. Он сказал, что здоровая конкурентная среда является одним из ключевых факторов, способных обеспечить экономический рост.

«И это тем более важно в условиях ограниченного доступа к иностранным инвестициям и технологиям», — подчеркнул он.

Помимо картелей развитию конкуренции в России мешает избыточное участие государства и низкая доля малого и среднего бизнеса в экономике страны, сказал Медведев.