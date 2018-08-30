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Пенсионный фонд сократит штат на 25%
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Пенсионный фонд сократит штат на 25% в 2019 году 

ТАСС + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Численность штата Пенсионного фонда России сократится на 25% в 2019 году. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе ПФР.
"Штат Фонда с 2015 года по настоящее время сократился более чем на 17 тыс. человек. В 2019 году также планируется сокращение численности специалистов. В целом сокращения штата составят до 25%", — отметили в пресс-службе.
Там добавили, что Пенсионный фонд не первый год реализует меры по оптимизации численности сотрудников и структуры своих территориальных органов. Так, в 2016-2017 годах 620 управлений ПФР были реорганизованы в 242 межрайонных управления.
"Продажа объектов ПФР не обсуждается, так как, во-первых, все они являются госсобственностью и переданы Фонду Росимуществом в оперативное управление. Во-вторых, президент России Владимир Путин в своем выступлении привел вариант продажи части госсобственности ПФР как пример абсурдных, нерациональных идей, предлагаемых в качестве альтернативы изменений пенсионного возраста. Расчеты ПФР совпадают с данными, которые привел президент — при продаже всех объектов ПФР вырученных средств хватит лишь на шесть дней оплаты пенсий", — подчеркнули в пресс-службе ПФР.
"Офисы" ПФР — это в основном клиентские службы, в которых идет прием населения, в том числе маломобильных групп, уточнили в ПФР. В среднем за год клиентские службы ПФР посещают около 10 млн пенсионеров и инвалидов, 1-1,5 млн владельцев сертификата на материнский капитал.
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