В «Гознаке» не исключили изменения дизайна банкнот

Предпосылки для изменения дизайна банкнот сформировались, но пока решения нет, оно остается за Банком России , сообщил журналистам генеральный директор АО "Гознак" Аркадий Трачук

"Объективно предпосылки (для изменения дизайна — ред.) сформировались. Когда наступит момент следующей модернизации банкнот, то, скорее всего, Банк России будет заинтересован, чтобы более радикально обновить эти банкноты. Скорее всего, эти изменения будут отталкиваться от результатов, которые будут получены в ходе обращения банкнот номиналом 200 и 2000 рублей", — сказал Трачук.

Он считает, что если Банк России устроят эти результаты по долговечности, надежности, устойчивости защитных признаков и качеству сортировки, то в основу модернизации действующих банкнот будут положены дизайн и защитные комплексы, которые сегодня тестируются на банкнотах в 200 и 2000 рублей.

"Изменения, безусловно, будут, и, скорее всего, они будут отталкиваться от дизайна и принципов создания банкнот 200 и 2000 рублей, но когда конкретно они будут, какой номинал, решения нет и оно за Банком России", — добавил Трачук.

Банк России представил новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей в середине октября 2017 года. Первыми их получили изображенные на них регионы — Дальний Восток и Крым.