Fitch ухудшило прогноз по рейтингу Италии

Fitch сохранило суверенный рейтинг Италии на уровне "ВВВ". Правительство Италии приветствовало это решение, расценив его как свидетельство доверия к своей экономической программе. В то же время рейтинговое агентство изменило прогноз по рейтингу Италии со "стабильного" на "негативный".

"Риск отказа от структурных реформ… на наш взгляд, несколько увеличился, — заявило Fitch. — Фискальные и другие политические риски усугубляются относительно высокой степенью политической неопределенности".

Как сообщали "Вести. Экономика", партии "Лига" и "Движение 5 звезд", сформировавшие коалицию, подвергли критике ограничения Евросоюза на правительственные займы и расходы.

Инвесторы опасаются повышения пенсий и государственных пособий в Италии, учитывая, что страна уже имеет большой государственный долг — второй по величине в еврозоне, около 130% ВВП.

Министр финансов Италии Джованни Триа заявил, что Fitch приняло верное решение, сохранив долгосрочный рейтинг страны на прежнем уровне, сообщило агентство ANSA. Действия правительства "в ближайшие недели" убедят агентства в кредитоспособности Италии, добавил министр.

"У нас есть европейские обязательства, которые будут соблюдаться, — сказал Триа. — [Они] существенным образом зависят от отношений с финансовыми рынками".

В настоящее время новое коалиционное правительство Италии работает над бюджетом на следующий год. Ожидается, что проект бюджета будет представлен на рассмотрение Европейской комиссии к 15 октября.

Рейтинговое агентство Moody’s Investors Service 20 августа отложило пересмотр рейтинга Италии, чтобы дождаться большей ясности относительно бюджета и курса реформ.