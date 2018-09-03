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Fitch ухудшило прогноз по рейтингу Италии
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Fitch ухудшило прогноз по рейтингу Италии 

Вести Экономика + ещё 8 57 минут назад
Фото: EPA
Международное рейтинговое агентство Fitch снизило прогноз по рейтингу Италии из-за фискальных планов нового правительства страны, сообщает Bloomberg.
Fitch сохранило суверенный рейтинг Италии на уровне "ВВВ". Правительство Италии приветствовало это решение, расценив его как свидетельство доверия к своей экономической программе. В то же время рейтинговое агентство изменило прогноз по рейтингу Италии со "стабильного" на "негативный".
"Риск отказа от структурных реформ… на наш взгляд, несколько увеличился, — заявило Fitch. — Фискальные и другие политические риски усугубляются относительно высокой степенью политической неопределенности".
Как сообщали "Вести. Экономика", партии "Лига" и "Движение 5 звезд", сформировавшие коалицию, подвергли критике ограничения Евросоюза на правительственные займы и расходы.
Инвесторы опасаются повышения пенсий и государственных пособий в Италии, учитывая, что страна уже имеет большой государственный долг — второй по величине в еврозоне, около 130% ВВП.
Министр финансов Италии Джованни Триа заявил, что Fitch приняло верное решение, сохранив долгосрочный рейтинг страны на прежнем уровне, сообщило агентство ANSA. Действия правительства "в ближайшие недели" убедят агентства в кредитоспособности Италии, добавил министр.
"У нас есть европейские обязательства, которые будут соблюдаться, — сказал Триа. — [Они] существенным образом зависят от отношений с финансовыми рынками".
В настоящее время новое коалиционное правительство Италии работает над бюджетом на следующий год. Ожидается, что проект бюджета будет представлен на рассмотрение Европейской комиссии к 15 октября.
Рейтинговое агентство Moody’s Investors Service 20 августа отложило пересмотр рейтинга Италии, чтобы дождаться большей ясности относительно бюджета и курса реформ.
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