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В РФ продлили закон об уничтожении санкционных продуктов
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Медведев продлил закон об уничтожении санкционных продуктов 

News.ru 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Дмитрий Медведев продлил действие закона об уничтожении санкционных продуктов. Утилизации подлежит сырьё, попавшее в Россию из европейских стран, Австралии, Америки и Украины.
Постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно документу, уничтожать запрещённые продукты в России будут до 31 декабря 2019 года. Уточняется, что ликвидации подлежит сырье и продовольствие, которое произведено в США, странах ЕС, Австралии, Канаде, Норвегии, Албании, Черногории, Исландии, Лихтенштейне и на Украине.
С августа 2015 по июль 2018 года Россельхознадзор уничтожил 25,1 тысячи тонн запрещённых товаров; подавляющее большинство ликвидированного — растительное продовольствие, меньшая часть — продукция животного происхождения.
Ранее News.ru писал, что в Карелии задержали россиян с 500 кг санкционных бургеров, сыра и масла. Контрабандистов оштрафовали на 500 рублей. Санкционную еду уничтожили.
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