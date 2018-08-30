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Медведев призвал распродать госсобственность
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Медведев предложил распродать государственную собственность 

Lenta.ru + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Дмитрий Медведев призвал активнее приватизировать госимущество, поскольку это способствует развитию конкуренции в России. Слова главы правительства приводит «Интерфакс».
«Следует более активно проводить приватизацию государственной собственности. Хотя это не всегда просто, особенно на региональном и муниципальном уровнях. Сегодня развитию конкуренции препятствует целый ряд проблем, прежде всего, избыточное участие государства в экономике», — сказал Медведев.
По его словам, государственное присутствие в экономике в последнее время расширяется, причем зачастую в областях, где этого «совершенно не требуется».
Еще одна причина недостаточной конкуренции в российской экономике, по мнению Медведева, — слишком низкая доля малого бизнеса.
«В структуре нашего ВВП небольшие предприятия занимают чуть более 20 процентов. Действующие меры поддержки малого и среднего предпринимательства пока недостаточны, чтобы небольшие компании могли конкурировать с гигантами бизнеса», — пояснил он.
Также премьер затронул проблему картельных сговоров, которые особенно распространены в госзакупках. По его данным, ущерб от них достигает двух процентов ВВП. «85 процентов дел о картелях — это сговоры на торгах, которых стало в 2017 году даже больше, чем в 2016 году», — сказал Медведев. Рост, по его словам, составил три процента.
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