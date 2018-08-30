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ЕК: Создание рабочей группы ЕС-США не означает начала переговоров о торговом соглашении
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ЕК: Создание рабочей группы ЕС-США не означает начала переговоров о торговом соглашении 

Прайм 1 час назад
БРЮССЕЛЬ, 30 авг — ПРАЙМ. Создание рабочей группы ЕС-США по торговым вопросам не значит начала переговоров между двумя сторонами о создании нового торгового соглашения, сказала еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем, выступая в комитете Европарламента.
"Мы ни о чем не ведем переговоров. У нас рабочая группа", — сказала она, добавив, что «если мы сможем договориться о сфере охвата возможного соглашения, тогда мы (Еврокомиссия — ред.) обратимся в Совет (стран ЕС — ред.) за мандатом» на ведение переговоров о торговом договоре с США.
Ранее ЕС и США решили создать исполнительную рабочую группу из ближайших советников главы ЕК Жана-Клода Юнкера и президента США Дональда Трампа для продвижения торговых договоренностей, достигнутых в рамках их встречи в Вашингтоне в конце июля. Эта группа начала работать в августе.
Июльские договоренности касаются импорта СПГ в ЕС из США, тарифов на неавтомобильную промышленную продукцию, торговли услугами, фармацевтической, химической и медицинской продукцией, соевыми бобами, а также реформы ВТО. Помимо этого, планировалось, что рабочая группа определит краткосрочные меры содействия торговле и оценит существующие тарифы между ЕС и США.
Эти договоренности ЕС и США не означают воскрешения переговоров о Трансатлантическом торговом и инвестиционном партнерстве (Transatlantic trade and investment partnership, TTIP), речь может идти лишь о возможности создания более узкого торгового соглашения, сфокусированного на товарных пошлинах, также сказала Мальмстрем в комитете Европарламента ранее в четверг.
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