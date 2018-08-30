ЕС готов обнулить пошлины на импорт товаров из США

Евросоюз сообщил о готовности обнулить пошлины на импорт товаров из США

Еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем заявила, что Евросоюз готов обнулить свои пошлины на импорт из США промышленных товаров. Об этом сообщает РИА "Новости". "Мы сказали, что мы готовы со стороны Евросоюза пойти на нулевые тарифы по всем промышленным товарам, конечно, если США сделают то же самое", — сказала Мальмстрем. Она подчеркнула, что сельское хозяйство не планировалось включать в этот список товаров. Ранее Еврокомиссар по торговле сообщила, что Еврокомиссия по-прежнему готовит список ответных мер на возможные пошлины США на импорт из Евросоюза автомобилей. Как стало известно, президент США Дональд Трамп подписал указы, согласно которым импорт стали и алюминия из Южной Кореи, Бразилии и Аргентины может совершаться в обход установленных квот.