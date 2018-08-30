Экспортные перевозки к 2025 году намерены увеличить почти на 30%

В документе уточняется, что около 85% указанного прироста будет обеспечено перевозками несырьевых и неэнергетических товаров, прежде всего продовольственных товаров, а также химической продукции, древесины и целлюлозно-бумажных изделий, машиностроительной продукции.

В результате вес несырьевых неэнергетических товаров в общем объеме экспортных перевозок (за исключением товаров, транспортируемых по трубопроводам) вырастет с 39% до 50% к 2025 году.

Условия для опережающего роста экспорта и реализации транзитного потенциала Российской Федерации, как отмечается в Стратегии, сформируют «повышение пропускной способности на транспортных магистралях, рост скорости транспортировки грузов, а также развитие рынка контейнерных перевозок».

Добавим, что согласно целевому сценарию Минэкономразвития , который приводится в Стратегии, среднегодовые темпы роста ВРП субъектов РФ, в которых располагаются перспективные центры экономического роста, вырастут с 101% до 103,7%.

Центр экономического роста, как поясняется в Стратегии, — территория одного или нескольких муниципальных образований, которые вносят значительный вклад в экономический рост России и (или) субъекта страны. В Российской Федерации сформировалось несколько крупных центров экономического роста. В их состав входят 14 крупнейших и 6 крупных городских агломераций, а также 4 минерально-сырьевых центра, расположенных в восточной части Республики Саха (Якутия), на севере Сахалина, полуострове Ямал, некоторые муниципальные образования Ханты-Мансийского автономного округа, говорится в документе.