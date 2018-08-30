Международные резервы России выросли почти на $5 млрд

Ранее сообщалось, что международные резервы России снизились на $5,4 млрд

Международные (золотовалютные) резервы России представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства.

Газета.Ru: последние новости

Евросоюз сообщил о готовности обнулить пошлины на импорт товаров из США

Голикова рассказала, во сколько обойдется выход женщин на пенсию в 60 лет вместо 63

Путин процитировал Людовика XIV во время заявления о пенсионных изменениях