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Международные резервы России выросли
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Международные резервы России выросли почти на $5 млрд 

Газета.Ru + ещё 3 56 минут назад
Фото: depositphotos.com
За неделю международные резервы России выросли на $4,9 млрд и на 24 августа составили $457,1 млрд против $452,2 млрд на 17 августа, сообщает Банк России.
"Объем международных резервов по состоянию на 24 августа составил $457,1 млрд, увеличившись за неделю на $4,9 млрд, или на 1,1%, преимущественно вследствие положительной переоценки и покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила", — заявили в ЦБ.
Международные (золотовалютные) резервы России представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства.
Ранее сообщалось, что международные резервы России снизились на $5,4 млрд
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