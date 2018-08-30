Еврокомиссия: ЕС настаивает на отмене пошлин США на сталь и алюминий

Еврокомиссия (ЕК) по-прежнему стремится к тому, чтобы США отменили действие своих новых пошлин на импорт из Евросоюза стальной и алюминиевой продукции, сказала еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем , выступая в комитете Европарламента

"Наша цель — сделать так, чтобы США отменили тарифы на сталь и алюминий", — сказала она.

США в марте ввели импортные пошлины на сталь и алюминий в размере 25% и 10% соответственно. В отношении ЕС и ряда других стран пошлины вступили в силу с июня. Евросоюз ввёл ответные меры на эти пошлины.

"Если это (отмена новых пошлин США — ред.) произойдёт, мы будем готовы в тот же момент снять наши контртарифы", — отметила Мальмстрем.

Ранее ЕС и США решили создать исполнительную рабочую группу из ближайших советников главы ЕК Жана-Клода Юнкера и президента США Дональда Трампа для продвижения торговых договоренностей, достигнутых в рамках их встречи в Вашингтоне в конце июля. Эта группа начала работать в августе.