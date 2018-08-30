Денис Мантуров принял участие в очередном заседании Правительства

Горки, 30 августа. — Дмитрий Медведев провел очередное заседание Правительства, в ходе которого обсуждались вопросы конкуренции в Российской Федерации, проекты федеральных законов и бюджетные ассигнования. Во встрече принял участие Министр промышленности и торговли Денис Мантуров

Дмитрий Медведев заявил, что развитие конкуренции входит в число стратегических задач для Правительства на ближайшие годы, так как это один из ключевых факторов, обеспечивающих экономический рост.

По словам Премьер-министра, сдерживающим фактором для экономического роста является невысокая доля малого бизнеса в экономике: в структуре ВВП России небольшие предприятия занимают чуть более 20%.

Действующие меры поддержки малого и среднего предпринимательства пока недостаточны, чтобы небольшие компании могли конкурировать с гигантами бизнеса. Мы продолжим совершенствовать механизмы поддержки. В частности, необходимо как минимум вдвое увеличить долю государственных закупок у небольших и социально ориентированных некоммерческих предприятий, — заявил глава Правительства.