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Центробанк исключил «Домашние деньги» из реестра микрофинансовых организаций
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Центробанк исключил «Домашние деньги» из реестра микрофинансовых организаций 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Банк России принял решение об исключении сведения об ООО «Домашние деньги» из государственного реестра микрофинансовых организаций. Об этом сообщается на сайте регулятора.
"Банк России 30 августа 2018 года принял решение об исключении сведений об обществе с ограниченной ответственностью микрофинансовой компании ''Домашние деньги'' из государственного реестра микрофинансовых организаций", — заявили в ЦБ.
Центробанк отметил, что указанная компания неоднократно нарушала требования закона и нормативные акты ЦБ, в частности, федеральный закон о микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях, а также указания ЦБ об установлении экономических нормативов для микрофинансовой компании.
Ранее сообщалось, что ЦБ выявил более 1,3 тысяч нелегальных кредиторов за первый квартал 2018 года.
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