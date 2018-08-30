Центробанк исключил «Домашние деньги» из реестра микрофинансовых организаций

"Банк России 30 августа 2018 года принял решение об исключении сведений об обществе с ограниченной ответственностью микрофинансовой компании ''Домашние деньги'' из государственного реестра микрофинансовых организаций", — заявили в ЦБ.

Центробанк отметил, что указанная компания неоднократно нарушала требования закона и нормативные акты ЦБ, в частности, федеральный закон о микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях, а также указания ЦБ об установлении экономических нормативов для микрофинансовой компании.

Ранее сообщалось, что ЦБ выявил более 1,3 тысяч нелегальных кредиторов за первый квартал 2018 года.