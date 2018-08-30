Санкции против России назвали «нелепым фарсом»

В Европарламенте назвали санкции против России «нелепым фарсом»

Депутат Европарламента от Франции призвала Еврокомиссию к диалогу с Россией из-за снижения темпов экономического роста в ЕС

"Быть может, после нескольких лет ненужного санкционного режима в отношении России Еврокомиссия наконец рассмотрит возможность возобновления диалога с Москвой, чтобы положить конец этому нелепому фарсу, от которого постоянно страдают одни и те же страны?" — заявила Монтель.

Депутат отметила, что ответные меры российских властей существенно влияют на Францию. Помимо этого, она добавила, что ухудшение отношений с Россией негативно сказалось на экономическом развитии Евросоюза.

На этой неделе председатель комиссии по вопросам экономики в Сенате Франции Соффи Прима заявила, что антироссийские санкции стали ударом для французского сельского хозяйства. По ее словам, особенно сильно они затронули экспорт свинины и молочной продукции, в частности, сыров. Также значительно пострадал банковский сектор.

Со схожим заявлением в начале месяца выступили в Испании. Генеральный директор Испанской федерации ассоциаций производителей-экспортеров фруктов, овощей, цветов и живых растений заявил, что влияние санкций, введенных в 2014 году, было очень сильным, и их последствия ощущаются до сих пор. При этом найти альтернативные рынки сбыта, способные полностью заменить российский, испанский фермерам не удалось.

Отношения между Россией и Западом стали ухудшаться после государственного переворота на Украине и возвращения Крыма. Западные политики обвинили Москву во вмешательстве во внутреннюю политику Украины и ввели санкции. Российская сторона подготовила ответные меры, при это в Кремле неоднократно отвергали обвинения и называли диалог на языке санкций контрпродуктивным. В последнее время в Евросоюзе все чаще говорят о необходимости отмены антироссийских мер.