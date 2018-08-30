Трамп решил ударить по Китаю еще сильнее

Трамп намерен обложить Китай новыми пошлинами

Президент США Дональд Трамп склоняется к тому, чтобы ввести дополнительные пошлины на товары из Китая на сумму $200 млрд Официально о них может быть объявлено уже на следующей неделе.

По данным Bloomberg, 6 сентября компании и представители общественности должны представить свои комментарии относительно пошлин. Трамп планирует объявить о введении новых сборов по истечение этого срока.

Агентство отмечает, что президент США еще не принял окончательного решения и, возможно, пошлины не будут введены вовсе. Кроме того, администрация хозяина Белого дома может принять сборы, но в силу они вступят позднее.