Прогрессивного налогообложения в России не будет

В ходе своего телевизионного обращения к нации президент РФ Владимир Путин отверг идею введения прогрессивной шкалы подоходного налога.

Ранее подобная идея озвучивалась в качестве одного из инструментов нахождения дополнительных денежных средств для выплаты пенсий. По словам главы государства, возможность введения прогрессивной шкалы прорабатывалась правительством, и в итоге данная мера была признана неэффективной: не решая радикально проблему пенсионной системы, она может иметь «разрушительные последствия для экономики».

По данным президента, 20-процентная ставка налога на высокие доходы может дать бюджету порядка 75-120 миллиардов рублей в год, что равносильно затратам на выплату пенсий в течение 6 дней.

Также главой государства были отвергнуты такие пути увеличения доходов пенсионной системы, как продажа части государственного имущества, дополнительное налогообложение нефтяников и энергетиков и более активное использование резервных фондов.