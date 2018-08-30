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Прогрессивного налогообложения в России не будет
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Прогрессивного налогообложения в России не будет 

Инвест-Форсайт 29 минут назад
Фото: Инвест-Форсайт
Александр Кряжев / РИА Новости
В ходе своего телевизионного обращения к нации президент РФ Владимир Путин отверг идею введения прогрессивной шкалы подоходного налога.
Ранее подобная идея озвучивалась в качестве одного из инструментов нахождения дополнительных денежных средств для выплаты пенсий. По словам главы государства, возможность введения прогрессивной шкалы прорабатывалась правительством, и в итоге данная мера была признана неэффективной: не решая радикально проблему пенсионной системы, она может иметь «разрушительные последствия для экономики».
По данным президента, 20-процентная ставка налога на высокие доходы может дать бюджету порядка 75-120 миллиардов рублей в год, что равносильно затратам на выплату пенсий в течение 6 дней.
Также главой государства были отвергнуты такие пути увеличения доходов пенсионной системы, как продажа части государственного имущества, дополнительное налогообложение нефтяников и энергетиков и более активное использование резервных фондов.
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