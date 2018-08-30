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Трамп заявил о готовности США выйти из ВТО
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Трамп заявил о готовности США выйти из ВТО 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Дональд Трамп заявил о готовности США выйти из ВТО, если в ней не произойдут изменения, передает ТАСС.
Всемирная торговая организация (ВТО) — международная организация, созданная 1 января 1995 года с целью либерализации международной торговли и регулирования торгово-политических отношений государств-членов. ВТО образована на основе Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ), заключенного в 1947 году и на протяжении почти 50 лет фактически выполнявшего функции международной организации, но не являвшегося тем не менее международной организацией в юридическом смысле.
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