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Трамп отменил повышение зарплат госслужащих
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Трамп отменил повышение зарплат госслужащих в 2019 году 

Российская Газета + ещё 10 55 минут назад
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп отменил запланированное на 2019 год повышение заработной платы гражданских госслужащих. С января будущего года предполагалось увеличить зарплату на 2,1%, а также поднять так называемые районные выплаты на 25,7%.
Однако американский лидер сообщил, что повышение будет нулевым. Об этом говорится в адресованном Конгрессу письме, сообщает РИА Новости.
Свое решение президент США объяснил тем, что федеральный бюджет не может обеспечить такое повышение, ведь рост только одних районных выплат обойдется в 25 миллиардов долларов. Исключение составят лишь военные, которые получат прибавку в размере 2,6%.
Отмечается, что подобным образом Трамп поступил с корректировкой зарплат гражданских бюджетников и в январе нынешнего года. Но повышение не было отменено полностью: общие выплаты выросли в среднем на 1,4%, а районные — на 0,5%.
Согласно законодательству Соединенных Штатов, общее повышение зарплат чиновников происходит автоматически в начале года при условии, что президент и Конгресс не внесут соответствующие изменения.
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