Трамп отменил повышение зарплат госслужащих в 2019 году

Президент США Дональд Трамп отменил запланированное на 2019 год повышение заработной платы гражданских госслужащих. С января будущего года предполагалось увеличить зарплату на 2,1%, а также поднять так называемые районные выплаты на 25,7%.

Однако американский лидер сообщил, что повышение будет нулевым. Об этом говорится в адресованном Конгрессу письме, сообщает РИА Новости

Свое решение президент США объяснил тем, что федеральный бюджет не может обеспечить такое повышение, ведь рост только одних районных выплат обойдется в 25 миллиардов долларов. Исключение составят лишь военные, которые получат прибавку в размере 2,6%.

Отмечается, что подобным образом Трамп поступил с корректировкой зарплат гражданских бюджетников и в январе нынешнего года. Но повышение не было отменено полностью: общие выплаты выросли в среднем на 1,4%, а районные — на 0,5%.

Согласно законодательству Соединенных Штатов, общее повышение зарплат чиновников происходит автоматически в начале года при условии, что президент и Конгресс не внесут соответствующие изменения.