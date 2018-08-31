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Аналитики рассказали, когда рубль начнет дорожать
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Рубль начнет дорожать не раньше ноября 

Российская Газета 59 минут назад
Фото: РИА Новости
Большинство факторов, тянущих в последнее время курс рубля вниз, пришли всерьез и надолго, отмечают опрошенные "Российской газетой" аналитики.
В основном речь идет о причинах внешнего характера. Основной причиной слабости рубля остается непредсказуемость действий США, говорит ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.
"Риски новых ограничений для РФ отпугивают международных инвесторов, которые предпочитают выводить свои капиталы из российских инструментов. Ситуация осложняется тем, что это происходит на фоне глобального бегства капитала из рискованных активов в связи с планами дальнейшего повышения ставки ФРС", — рассказывает он.
Помимо этого, на рубль давит еще и отложенный спрос на доллары со стороны Банка России (регулятор до конца сентября отказался от покупок валюты на открытом рынке для Минфина из-за волатильности и падения рубля), добавляет руководитель направления по анализу рынков УК "Ингосстрах-инвестиции" Валентин Журба.
Большинство из указанных факторов имеют долговременный характер, и только сохранение сильного торгового баланса за счет растущей нефти способно не дать рублю сильно упасть против доллара и евро в среднесрочном плане, говорит он. По словам Кочеткова, пока можно лишь очень приблизительно говорить о том, когда негативные факторы начнут ослабевать.
"Во многом эти риски связаны с промежуточными выборами в американский Конгресс. Сами выборы состоятся в начале ноября, но отголоски предвыборной борьбы могут звучать еще какое-то время", — отмечает аналитик.
По мнению Журбы, в пятницу при условии отсутствия новых новостных шоков на финансовых рынках стоит ожидать сохранения низкой внутридневной волатильности курса рубля. Негативное давление со стороны падающих турецкой лиры и аргентинского песо компенсируют растущие котировки нефти, недельный график которой предполагает продолжение тренда наверх (как минимум, до 80 долларов за баррель), прогнозирует он. По словам Кочеткова, рубль 31 августа сохранит среднюю волатильность, можно ожидать попыток движения курса в сторону 67,5 рубля за доллар.
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