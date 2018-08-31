ЦБ отозвал лицензию у еще одного банка

ЦБ отозвал лицензию у К2 Банка

Об этом говорится в сообщении на сайте ЦБ.

«Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 31 августа 2018 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерное общество К2 Банк К2 Банк (АО), рег. № 2851, г. Черкесск (приказ Банка России от 31 августа 2018 года №ОД— 2276)», — говорится в сообщении регулятора.

Ранее сообщалось, что ЦБ отозвал лицензию у Центрально-Европейского банка.