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ЦБ отозвал лицензию у еще одного банка
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ЦБ отозвал лицензию у К2 Банка 

RT на русском + ещё 2 27 минут назад
Фото: РИА Новости
Банк России 31 августа отозвал лицензию на осуществление банковских операций у К2 Банка.
Об этом говорится в сообщении на сайте ЦБ.
«Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 31 августа 2018 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерное общество К2 Банк К2 Банк (АО), рег. № 2851, г. Черкесск (приказ Банка России от 31 августа 2018 года №ОД— 2276)», — говорится в сообщении регулятора.
Ранее сообщалось, что ЦБ отозвал лицензию у Центрально-Европейского банка.
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