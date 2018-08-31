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Переговоры по NAFTA вступили в решающую фазу
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Переговоры по NAFTA вступили в решающую фазу 

Вести Экономика 25 минут назад
Фото: Reuters
Трехдневные переговоры между Канадой и США по NAFTA возобновятся 31 августа. Стороны намерены найти решение по основным разногласиям.
Переговоры между Канадой и США по пересмотру Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли продолжатся 31 августа. До этого переговорщики три дня разбирались с основными разногласиями. Как сообщила накануне министр иностранных дел Канады Христя Фриланд, стороны намерены решить основные вопросы до истечения крайнего срока. Причем мексиканская сторона подключится к процессу «в режиме ожидания».
СМИ отмечают, что канадская сторона явно сменила тон: по сравнению с недавней активной критикой он стал более позитивным, несмотря на оставшиеся спорные вопросы. О близости к финалу переговоров заявил и президент США Дональд Трамп.
“В какой-то момент Канада собирается заключить сделку. Это может быть в пятницу, или это может произойти в течение определенного периода времени. Я думаю, мы близки к сделке”, — заявил он в интервью Bloomberg TV.
Переговоры вступили в решающую фазу на этой неделе после того, как Соединенные Штаты и Мексика объявили о двусторонней сделке. Они договорились по вопросам энергетики и автомобильного экспорта, после чего предложили присоединиться к процессу пересмотра NAFTA Канаде.
Страны пересматривают соглашение 1994 года, которое поддерживает ежегодную торговлю между соседями по североамериканскому континенту более чем на $1 трлн. Основная инициатива о модернизации NAFTA исходила от президента США Дональда Трампа, неоднократно называвшего старые договоренности «невыгодной сделкой».
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