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Греф рассказал об ощущениях от санкций
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Греф рассказал об ощущениях от санкций Запада 

News.ru + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
Санкции стран Запада для отечественной экономики не очень чувствительны в краткосрочной перспективе, но в дальнейшем Россия их почувствует. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф.
«Масштаб санкций сейчас таков, что в краткосрочной перспективе мы их не особо чувствуем, но в средней и долгосрочной перспективе они будут сказываться и на нашей экономике, и на мировой экономике», — рассказал Греф в эфире телеканала «Россия 24».
По словам главы Сбербанка, тот объем санкций, который сегодня начинает работать, касается не только российской экономики.
«Это США-Китай, США-Турция, Иран, Северная Корея и так далее. Если собрать это в общее и целое, боюсь, что мировая экономика это всё почувствует», — добавил Греф.
Очередные санкции США против России вступили в силу 27 августа. Они подразумевают прекращение выдачи российским госкомпаниям лицензий на экспорт оружия и продукции двойного назначения. Министр финансов Антон Силуанов заявил, что власти России разработали меры для защиты на случай введения США санкций в отношении госдолга.
Треть российских граждан (33%), опрошенных фондом «Общественное мнение», считает введение санкций со стороны США признаком серьёзного обострения конфликта между странами. Больше половины опрошенных (51%) заявили, что ничего принципиально нового в этом не видят.
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