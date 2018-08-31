Греф рассказал об ощущениях от санкций Запада

Герман Греф. Санкции стран Запада для отечественной экономики не очень чувствительны в краткосрочной перспективе, но в дальнейшем Россия их почувствует. Об этом заявил глава Сбербанка

«Масштаб санкций сейчас таков, что в краткосрочной перспективе мы их не особо чувствуем, но в средней и долгосрочной перспективе они будут сказываться и на нашей экономике, и на мировой экономике», — рассказал Греф в эфире телеканала «Россия 24».

По словам главы Сбербанка, тот объем санкций, который сегодня начинает работать, касается не только российской экономики.

«Это США-Китай, США-Турция, Иран, Северная Корея и так далее. Если собрать это в общее и целое, боюсь, что мировая экономика это всё почувствует», — добавил Греф.

Очередные санкции США против России вступили в силу 27 августа. Они подразумевают прекращение выдачи российским госкомпаниям лицензий на экспорт оружия и продукции двойного назначения. Министр финансов Антон Силуанов заявил, что власти России разработали меры для защиты на случай введения США санкций в отношении госдолга.